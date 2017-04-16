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Прекращение дела в обмен на 5000 евро: сбивший пешехода водитель избежал наказания

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Elmo Riig

Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении 87-летнего мужчины, который на автомобиле Nissan Micra сбил в Таллинне 69-летнюю женщину.

Прокуратура считает, что в отношении мужчины можно сделать исключение, так как он всю свою жизнь был законопослушным гражданином, и стрессовый судебный процесс не является в его случае целесообразным. При этом мужчина должен выплатит жертве компенсацию в размере 5000 евро, пишет Postimees.ee.

Инцидент произошел 17 сентября прошлого года. Автомобиль Nissan Micra сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Кярбери 69-летнюю женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу. В момент аварии мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения и не превышал скорость.

Женщина получила тяжелые травмы, но они не были опасны для жизни. Пострадавшая согласилась на прекращение уголовного дела с условием, что виновник аварии выплатит ей в качестве компенсации 5000 евро.

Водитель, признавший свою вину, обещал выплатить эту сумму женщине. Кроме этого, он должен покрыть судебные расходы в размере 284 евро и заплатить государству 250 евро.

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