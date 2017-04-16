Спасение панельных домов в Мустамяэ: строители опробуют новую чудо-технологию

«Этот дом в таком же состоянии, как и другие панельные многоквартирные дома», - говорит профессор Таллиннского технического университета Тарго Каламеэс, показывая на бывшее общежитие, расположенное в Мустамяэ, пишет Postimees.ee.

Этот дом, который в январе этого года покинули все жильцы, станет первым в Эстонии зданием, на котором будет опробована новая технология ремонта и утепления фасада. Завод Matek изготовит внешние панели с утеплителями, вентиляцией и даже окнами. После этого нужно будет только «надеть» эти панели на дом и обработать места, где они стыкуются.

«Бригада рабочих установит новые панели, уберет старые окна, обработает новые и все – готово!» - объяснил процесс профессор.

По его словам, если обычно на утепление пятиэтажного дома уходит несколько месяцев, то технология Таллиннского технического университета позволяет утеплить дом всего за две недели.

«Не нужно ставить строительные леса, в доме все время тепло, а при замене окон холод в помещение не попадает», - говорит Каламеэс. По его словам, осуществлять утепление зданий с помощью этой технологии можно и зимой. Единственное «противопоказание» - сильные дожди. В этом случае стоит от работ отказаться.

«Может быть жители многоквартирного дома и готовые терпеть три месяца и жить в пыли. Если денег мало, то приходится терпеть. Однако особенно хорошо данное решение подходит для зданий, где временем дорожат. Например, это могут быть дома, сдаваемые в аренду, школы, детские сады и офисные здания», - отмечает он.