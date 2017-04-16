Галерея: массовый поход в честь 100-летия ЭР

Поход ознаменует формирование нынешнего контура Эстонии, которое официально произошло 12 апреля 100 лет назад после объединения этих губерний. Сегодня люди проходят вдоль бывшей губернской границы, отделявшей северную часть Эстонии от Ливонской губернии и проходившей от берега Чудского озера до берега Балтийского моря.

В рамках совместной зарубежной программы, посвященной столетию Эстонской республики и председательству Эстонии в Совете ЕС, состоится около 150 мероприятий, в числе прочего в Брюсселе, Хельсинки и Риге.