Фото: в центре Петербурга прошли массовые задержания участников «прогулки свободных людей»

Один из организаторов прогулки, активист Александр Расторгуев, рассказал "Росбалту", что на акцию пришли около 250 оппозиционеров. Без лозунгов и плакатов они прошли по Невскому проспекту и собирались завершить мероприятие общей фотографией на Дворцовой площади. Однако там уже дежурили несколько полицейских автозаков, а также легковых полицейских машин: "Нас тут ждали. Омоновцы нас повязали. По словам ребят, задержано больше 100 человек", пишет Newsru.

Сообщается, что после фото на Дворцовой активисты намеревались встать в одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Вячеслава Мальцева - задержанного в Саратове и доставленного в Москву, где ему назначили 15 суток административного ареста.

Журналист Арсений Веснин в Twitter пишет, что минимум одного человека после жесткого задержания пришлось грузить не в автозак, а в "скорую".

!!! Очевидец: один человек пытался убежать, его догнали. Жестоко задержали. Через несколько минут его на носилках заносили в скорую!! — Арсений Веснин (@ars_ves) 16 апреля 2017 г.

Веснин утверждает, что собравшиеся на площади не скандировали лозунгов и вели себя мирно.

"Медиазона" со ссылкой на фотографа Давида Френкеля сообщает, что из автозаков выпустили задержанных женщин. А мужчин повезли в различные отделы ОВД.