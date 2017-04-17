Власти Петербурга предложили ввести бесплатные визы для туристов

Речь идет об отдельных категориях иностранных туристов, а именно прибывающих на спортивные мероприятия, конгрессы и выставки. В 2016 году Петербург посетили около 700 тысяч деловых туристов и 50 тысяч профессиональных спортсменов, они могли потратить более 20 миллиардов рублей, указывает Полтавченко. По его мнению, упрощение визового режима в первые месяцы сможет увеличить турпоток на 30%, а распространение этой практики по всей стране даст бюджетам разных уровней дополнительные 200 миллиардов рублей.

В сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин дал поручение создать электронную визу для посещения Владивостока, а в марте подписал закон, предусматривающий упрощенный визовый режим для его посещения. В комитете Госдумы по социальной политике уточнили, что сейчас готовятся предложения по целесообразности внедрения электронной визы и что пилотный регион - Приморье.

Интуристы, въезжающие через расположенные в Приморье пункты пропуска, могут заранее бесплатно оформить электронные визы для посещения России, позволяющие находиться в крае до восьми дней. Два пропускных пункта - аэропорт Кневичи и морской порт - должны запустить в августе, еще 12 в других регионах Дальнего Востока, включая Сахалин, Чукотку, Камчатский и Хабаровский края, должны заработать до 1 февраля 2018 года. Перечень стран, граждане которых получат возможность въезжать в Россию по электронной визе, утвердит правительство РФ.