Авария в Ласнамяэ: водитель Mercedes-Benz не заметил мотоциклиста, полиция просит помощи очевидцев

В результате столкновения мотоциклист упал на обочину. Его доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем этого ДТП, позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.