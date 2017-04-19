Авария в Ласнамяэ: водитель Mercedes-Benz не заметил мотоциклиста, полиция просит помощи очевидцев
19 апреля 2017 г., 07:06
Вчера, 18 апреля, в 16.45 возле Линнамяэ теэ, 91 в Таллинне произошло ДТП. По первоначальным данным, 30-летняя женщина, начав движение на автомобиле Mercedes-Benz S320, не заметила ехавший по дороге мотоцикл Suzuki, которым управлял 21-летний мужчина.
В результате столкновения мотоциклист упал на обочину. Его доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
Полиция просит всех, кто стал очевидцем этого ДТП, позвонить по телефону 612 3000 или отправить письмо по адресу электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.