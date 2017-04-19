Продажи автомобилей в ЕС бьют все рекорды: спрос на "Ладу" вырос более чем на 70 процентов

Продажи в ЕС в марте составили 1,89 млн автомобилей, что является лучшим показателем в истории для этого месяца.

В январе-марте продажи машин в ЕС выросли на 8,4%, до 4,14 млн.

В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии в марте было продано 1,94 млн машин, или на 10,9% больше, чем годом ранее. За три месяца 2017 года продажи повысились на 8,2%, до 4,26 млн машин.

Отмечается, что в марте рост был зафиксирован на пяти крупнейших авторынках Европы. В Италии продажи выросли на 18,2%, до 226,2 тыс., в Испании - на 12,6%, до 125,6 тыс., в Германии - на 11,4%, до 359,7 тыс. В Великобритании рост составил 8,4%, до 562,3 тыс., во Франции - 7%, до 226,1 тыс.

Максимальный рост продаж был зафиксирован в Греции (+49,5%), а также в Болгарии, Хорватии и Венгрии (более 30%).

В Ирландии продажи в прошлом месяце снизились на 7,6%, в Латвии - на 6,8%, в Финляндии - на 3,9%, в Португалии - на 1,8%.

Лидером европейского авторынка осталась группа Volkswagen. Ее продажи в прошлом месяце увеличились на 6,5% - до 403,3 тыс. автомобилей, а ее доля рынка уменьшилась до 21,3% с 22,3%.

Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen увеличилось на 4,2%. Продажи Audi выросли на 3,7%, Skoda - на 8,9%, Seat - на 16%, Porsche - на 24%.

Доля PSA Group на европейском рынке уменьшилась до 9,5% с 9,8%. Компания увеличила продажи на 6,9%, до 178,8 тыс. Число проданных машин марки Peugeot выросло на 7,8%, а Citroen - на 11,3%.

Другой французский автопроизводитель, группа Renault, увеличила продажи в Европе в марте на 14,4%, доля компании на рынке региона повысилась до 9,5% с 9,3%. По продажам она обошла конкурентов из PSA - 180,5 тыс. Продажи автомобилей бренда Renault увеличились на 16,3%, Dacia - на 8,4%. Число проданных в Европе автомобилей Lada взлетело на 73,2% (до 504 шт.).

Продажи FCA Group на европейском рынке выросли в прошлом месяце на 17,7%, Ford увеличил реализацию на 16,7%, Opel - на 3,1%. BMW повысила продажи на 7,7%, Daimler - на 12,7%.

Продажи машин производства Toyota в Европе выросли в марте на 19,2%, Nissan - на 18,2%, Suzuki - на 24,5%, Mazda - на 0,5%. Другие японские компании, Honda и Mitsubishi, стали единственными автопроизводителями, сократившими продажи в Европе в прошлом месяце - на 14,6% и 0,1% соответственно.

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia повысили продажи на 9% и 10,6% соответственно, китайско-шведская Volvo увеличила продажи на 19,5%, британо-индийская Jaguar Land Rover - на 26,5% благодаря взлету продаж Jaguar на 70,8%.