Куда поставить диван, чтобы он не съедал все место в комнате?

Такая проблема возникает в двух случаях: комната слишком маленькая или мебели слишком много. Чтобы решить эту сложную задачу, давайте, как предлагает портал Kodu, не будем ставить диван вплотную к стене, а сдвинем его немного к центру комнаты так, чтобы за диван можно было поставить книжный шкаф или какую-то другую корпусную мебель.

Фото: www.flickr.com

Часто считается, что такое решение перегружает пространство, но это не совсем так. Все зависит от глубины шкафа и размеров дивана. Посмотрите, книжные полки можно повесить даже за изголовьем кровати! Чем не экономия места?

Фото: www.flickr.com

Будьте смелее при расстановке мебели. Если позволяют площадь или конфигурация комнаты, вместо длинного дивана около стены можно поставить в центр комнаты два кресла, а между ними - журнальный столик.