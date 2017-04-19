Идеал националиста – мир, трещащий по швам

Написать это мнение меня подтолкнула статья политолога Ристо Киви о проблеме разделенной Кореи. Я знал о том, что объединение двух Корей – дело невозможное не только с точки зрения Севера, но и с точки зрения Юга. Но, с другой стороны, кто вообще хочет сейчас объединяться? Хоть кто-то?..

Когда отсоединяемся мы – это хорошо

Не то чтобы я был большим поклонником империй, например. Имперская идея – всё это ненатуральное посконное величие, высосанное из пальца с целью потешить самовлюбленных придурков на вершине властно-пищевой пирамиды, – никогда не грела мое сердце. Вместе с тем я вижу массу положительных черт что в Британской Империи, что в Советском Союзе, что в Соединенных Штатах, что в Европейском Союзе (что касается первых трех стран, оговорюсь: в вегетарианскую фазу их существования). Я знаю, что всё это – очень разные и крайне сложные истории, и все-таки объединенная (с умом!) экономика работает куда лучше разъединенной.

Ничего плохого я не вижу и в стремлении той или иной территории жить самостоятельно, а то и поменять, так сказать, сюзерена; была б моя воля, я бы дал такое право всем территориям, так что супердержавы вынуждены были бы конкурировать друг с другом за вассалов, они же клиенты, они же части «имперской» экономики.

Но вот тенденция всеобщего разъединения мне не нравится точно. Впечатление такое, что мы наблюдаем сегодня движение какого-то невидимого, энергетического маятника, который какое-то время двигался в сторону объединения всего и вся, а потом достигнув крайней точки своей траектории, попер обратно и принялся фрагментировать политическую реальность. Великобритания рвется прочь из Европейского Союза, Шотландия рвется прочь из Великобритании, неровен час, кто-нибудь станет отсоединяться и от Шотландии... Кажется, поднеси спичку – «и огня будет уже не унять», и сепаратистские настроения вспыхнут повсюду.

При всем том политический сепаратизм – дело лукавое. С точки зрения Бориса Джонсона и Терезы Мэй выход Соединенного Королевства из ЕС – процесс правильный и справедливый, а вот отсоединение от Соединенного Королевства Шотландии – наоборот. Хотя с точки зрения логики в обоих случаях речь идет о части целого, которая желает стать самостоятельной. Примеры можно множить, в том числе и для Эстонии. Общая тенденция понятна: когда отсоединяемся мы – это хорошо, когда от нас – это плохо.

(При всем том я понимаю, что можно посмотреть на Шотландию и с другой стороны: она хочет скорее перейти к другому сюзерену, оставшись в ЕС, – но, думаю, у тамошних сепаратистов мотивов больше одного.)

Вы не такие, мы вас не хотим

При этом какого-то общего знаменателя у «отдельной страны» уже давно нет. Вторая половина XIX века прошла под знаменем национального объединения (Италия, Германия), первая половины XX века – под знаменем национального отсоединения (Эстония тому пример), однако считать единство народа на данной территории предпосылкой к счастливой жизни было бы ошибкой.