Таллиннская оппозиция: Арво Сарапуу должен покинуть свой пост

«По закону вывоз мусора является такой же жизненно необходимой услугой, как полиция и скорая помощь. Система вывоза мусора, организованная Арво Сарапуу, смахивает на деятельность итальянской мафии, в худшем случае сказывается на здоровье горожан и в любом случае подрывает репутацию города», - говорит социал-демократ Ханно Матто.

«Коррупционный хаос, который возник в системе вывоза мусора в результате центристского правления в городе, нужно остановить. Невозможно, чтобы вице-мэр Авро Сарапуу продолжал работать на своем посту. Деньги налогоплательщиков нельзя использовать на благо предприятий, работающих в интересах чиновников, а не в интересах горожан», - добавил Матто.

«Я верю, что Таллинн мог бы стать лучшим городом Европы, где бизнесу предоставлена свобода, а горожанам – благоприятная и чистая среда. Увы, но нынешняя столичная власть не способна обеспечить ни то, ни другое», - сказал председатель фракции IRL Мадис Кюбар.

«Хотя Арво Сарапуу вроде и отошел от дел бизнеса, схемы по-прежнему работают, только теперь - через его родственников. Эта ситуация просто непозволительна. Таллинн нуждается в новом мэре и в новых вице-мэрах», - добавил Кюбар.

«Общественный сектор должен быть честным и прозрачным», - говорит председатель фракции реформистов Антс Леэметс. «То, что происходит сейчас, в очередной раз доказывает, что таллиннские власти действуют втайне от горожан. Сарапуу должен работать в интересах жителей Таллинна, а не в своих корыстных целях», - добавил Леэметс.

Он добавил, что если если вице-мэр со своей задачей не справляется, то, к сожалению, он не может продолжать работу на этом посту.