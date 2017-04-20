Не пустить «Субарика» на дорогу не удастся

Во многих столкновениях, к счастью, незначительных и без пострадавших, дама за рулем виновата сама. В ее действиях нет преступного умысла, зато есть неукротимая страсть к вождению и слишком много препятствий, которые попадаются ей на дороге. Понятно, что тем, кто стал жертвой водительского мастерства Валентины, не до шуток. А чтобы чуть снизить градус веселья по поводу «Субарика», напомним, что она по-прежнему ездит по дорогам и оказаться на ее пути может каждый из нас.

Еще более теплые чувства к Валентине должны испытывать страховые общества страны, которым приходится постоянно оплачивать ущерб, который возникает от неприятностей, произошедших с владелицей «Субару».

Долго ли они намерены терпеть? Портал обратился в самые крупные страховые общества с вопросом: могут ли они отказаться от клиента, который приносит бесконечный ущерб фирме? Ясно же, что теми суммами, которыми располагает компания в виде взносов, все эти 20 аварий не компенсировать.

Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью If P&C Insurance AS Тамберт Аси сказал: «В случае, если автомобиль внесен в регистр дорожного движения, страховое общество не имеет права отказать в заключении договора о дорожной страховке. Наличие дорожной страховки является обязательным, а потому страховщик обязан заключать договор на каждую внесенную в регистр машину. С автомобилем связан и человек, у которого должно быть право на управление автомобилем, в том числе и действующие водительские права. Если ущерб был причинен умышленно или в то время, когда действующих водительских прав не было, то пострадавший, конечно, получит компенсацию от страхового общества, но у нас, в таком случае, есть право востребовать возмещение расходов с водителя».

Его коллега, руководитель группы транспортных ущербов Райн Томингас добавил: «Дорожная страховка обязательна, то есть собственник машины обязан заключить договор страхования. Поэтому у страхового общества нет права отказаться от этого. Но у страхового общества есть право при заключении договора оценить риски получателя страховки и, исходя из этого, назначить соответствующий размер страхового взноса. А вот в случае добровольного страхования (каско, страхование дома и так далее), право решать, заключать ли и с кем такой договор, имеют обе стороны. Таким образом, по этим страховкам у страхового общества есть право, при необходимости, отказаться от заключения договора».

Отсюда вывод – сколько бы Валентина-Субарик ни бедокурила, страховки она не лишится. Ну, тут хотя бы мы можем успокоиться: если что, ущерб от встречи с самой знаменитой жительницей Ласнамяэ будет покрыт.