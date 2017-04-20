Не пустить «Субарика» на дорогу не удастся

История жительницы Ласнамяэ Валентины, получившей благодаря марке своего злосчастного автомобиля прозвище «Субарик», знакома, наверное, уже каждому жителю этой страны. Для тех, кто отстал от времени, сообщим, что Валентина прославилась своей манерой вождения автомобиля, а точнее тем, что за последние четыре года она умудрилась не меньше 20 раз попасть в автоаварии.
Во многих столкновениях, к счастью, незначительных и без пострадавших, дама за рулем виновата сама. В ее действиях нет преступного умысла, зато есть неукротимая страсть к вождению и слишком много препятствий, которые попадаются ей на дороге. Понятно, что тем, кто стал жертвой водительского мастерства Валентины, не до шуток. А чтобы чуть снизить градус веселья по поводу «Субарика», напомним, что она по-прежнему ездит по дорогам и оказаться на ее пути может каждый из нас.
Еще более теплые чувства к Валентине должны испытывать страховые общества страны, которым приходится постоянно оплачивать ущерб, который возникает от неприятностей, произошедших с владелицей «Субару».
Долго ли они намерены терпеть? Портал обратился в самые крупные страховые общества с вопросом: могут ли они отказаться от клиента, который приносит бесконечный ущерб фирме? Ясно же, что теми суммами, которыми располагает компания в виде взносов, все эти 20 аварий не компенсировать.
Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью If P&C Insurance AS Тамберт Аси сказал: «В случае, если автомобиль внесен в регистр дорожного движения, страховое общество не имеет права отказать в заключении договора о дорожной страховке. Наличие дорожной страховки является обязательным, а потому страховщик обязан заключать договор на каждую внесенную в регистр машину. С автомобилем связан и человек, у которого должно быть право на управление автомобилем, в том числе и действующие водительские права. Если ущерб был причинен умышленно или в то время, когда действующих водительских прав не было, то пострадавший, конечно, получит компенсацию от страхового общества, но у нас, в таком случае, есть право востребовать возмещение расходов с водителя».
Его коллега, руководитель группы транспортных ущербов Райн Томингас добавил: «Дорожная страховка обязательна, то есть собственник машины обязан заключить договор страхования. Поэтому у страхового общества нет права отказаться от этого. Но у страхового общества есть право при заключении договора оценить риски получателя страховки и, исходя из этого, назначить соответствующий размер страхового взноса. А вот в случае добровольного страхования (каско, страхование дома и так далее), право решать, заключать ли и с кем такой договор, имеют обе стороны. Таким образом, по этим страховкам у страхового общества есть право, при необходимости, отказаться от заключения договора».
Отсюда вывод – сколько бы Валентина-Субарик ни бедокурила, страховки она не лишится. Ну, тут хотя бы мы можем успокоиться: если что, ущерб от встречи с самой знаменитой жительницей Ласнамяэ будет покрыт.