Оппозиционные политики обрушились на Ратаса из-за нашумевшего интервью: зачем показывать, как премьер несет чушь?

Депутат от Партии реформ Юрген Лиги написал на своей страничке в социальной сети следующее: «Посмотрел утром передачу. Действительно это упадок. Почему впустую тратится дорогое время новостной передачи на то, чтобы показать, как Ратас говорит бессвязные вещи, пишет Postimees.ee.

По его словам, за время, которое премьер провел в эфире, можно было бы показать несколько новостных сюжетов.

«Можно было хотя бы сделать перевод в виде субтитров, чтобы было понятно, что значат на его языке «очень консервативный», «четкий», «дефицит», «не жить за счет будущего», «деньги возьмем из бюджете», «правительство не прогнозирует воздух», «бюджет вырастет и это принесет дополнительные доходы», «запустим экономику» - отметил он.

Председатель Свободной партии Андрес Херкель отметил, что Ратас в Рийгикогу отвечает и похлеще, чем в передаче.

«Не знаю, следили ли ведущие за типичными ответами премьер-министра в Рийгикогу. Но если в студии мяч в руках у того, кто спрашивает, то в Рийгикогу задавание вопросов строго регламентировано, и обличить в уклонении ответа на вопрос можно только в следующем вопросе», - отметил он.

Керсти Сарапуу вступилась за Ратаса

По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, ее удивило, что ведущие новостной передачи «Актуальная камера», которые должны соблюдать нейтральную позицию и чтить журналистскую этику, во время интервью набросились на премьер-министра.

«Журналист, разумеется, может и должен интервьюировать председателя партии и задавать ему неудобные вопросы, но есть правила хорошего тона, которые предполагают, что интервьюируемого хотя бы предупреждают о теме беседы. Накануне премьер-министр был приглашен в прямой эфир, чтобы рассказать о принятых решениях по бюджетной стратегии, но вместо этого он попал под огонь критики.» - объяснила Сарапуу.

Политик добавила, что несмотря ни на что, Юри Ратас все же дал исчерпывающий ответ как на темы Таллиннского телевидения, так и Семенова. Но это не остановила ведущих, и они продолжили свои нападки.

«Интервью с премьер-министром в итоге, конечно же, разошлось по новостным порталам, как горячие пирожки, но, к сожалению, лишь по причине стиля ведения интервью.» - отметила Сарапуу, добавив, что нельзя предполагать, что премьер-министр может вслепую отвечать за действия своих однопартийцев, учитывая, что его главная задача – руководить страной.