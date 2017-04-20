Цахкна о награде Семенову: это плевок в лицо нашим принципам

«Я считаю, что это неловко и это плевок в лицо нашим принципам. В прямом смысле этого слова», - заявил он в передаче ЭТВ «Ringvaade», сообщает Postimees.ee.

По его словам, поэтому людям в октябре нужно выйти и выбрать в Таллинне новую власть. «Чтобы больше такого не повторялось и чтобы министру обороны не приходилось в прямом эфире комментировать такие вещи», - отметил он.

Яна Тоом./ Sander Ilvest

Яна Тоом: оставьте Семенова в покое

В свою очередь евродепутат Яна Тоом на своей страничке в Facebook призвала оставить Алесея Семенова в покое.

«В отличие от меня он никогда не жалел времени и денег на судебные тяжбы из-за ежегодника КаПо. Что скрывать, если тебе каждый год вешают ярлык из-за вещей, которые ты не делал, то это превращается в абсурд. Центр информации по правам человека под руководством Семенова годами помогал жителям Эстонии. Юридическая помощь, оказываемая в моем бюро на протяжении двух лет, тоже организован его юристами. Более 1500 людей, у которых не было денег или знаний для решения своих проблем – даже некоторые финансируемые государством правовые аптеки не показывали таких результатов», - отметила она.