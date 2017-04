Видео: Россия стягивает войска на границе с Северной Кореей

Местные жители Хабаровского края запечатлели на видео момент перемещения военной техники железнодорожным транспортом в сторону Владивостока, который находится в 160 километрах от Северной Кореи. На видеозаписи можно заметить зенитно-ракетные комплексы «Тор», предназначенные для противовоздушной и противоракетной обороны.

Eyewitness in Russia spotted 3 trains with military vehicles heading toward North Korea border pic.twitter.com/11Y0DVOReq

«Это третий состав с военной техникой, который мы сегодня утром видели», - говорит мужчина на видео.

Russia Has Reportedly Moved Several Military Vehicles Toward #Vladivostok Not Far From The Border Of North Korea..pic.twitter.com/AfXtORgSmM