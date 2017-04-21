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Видео: Россия стягивает войска на границе с Северной Кореей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Pavel Lisitsõn/Sputnik/Scanpix

Россия направляет военную технику в сторону границы с Северной Кореей, где может вспыхнуть конфликт между КНДР и США, сообщает Postimees со ссылкой на RFE/RL.

Местные жители Хабаровского края запечатлели на видео момент перемещения военной техники железнодорожным транспортом в сторону Владивостока, который находится в 160 километрах от Северной Кореи. На видеозаписи можно заметить зенитно-ракетные комплексы «Тор», предназначенные для противовоздушной и противоракетной обороны.

«Это третий состав с военной техникой, который мы сегодня утром видели», - говорит мужчина на видео.

Как США, так и КНДР опасаются нападения. Пхеньян сообщил, что не собирается в случае атаки и провокаций сидеть сложа руки и готовы к войне с американцами.

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