Крик души читательницы: Эллочек-людоедок прибавляется с каждым днем

Даже не знаю с чего начать. Лучше всего, по порядку. Семья - что это значит? Взаимоуважение, любовь, права и обязанности, отказ в чем-то ради детей. Ребенку для нормального развития нужны оба родителя. Развод - это трагедия в первую очередь для ребенка. А насколько обдуманно мы взвешиваем все «за» и «против»?

Смотрю витрины газетных киосков - они пестрят картинками сладкой жизни. Там лощеные и холеные, вечно молодые женщины и девушки. Обычных матерей с их каждодневными заботами там нет. А Эллочек-людоедок прибавляется с каждым днем.

Получается замкнутый круг - не пишут про обыкновенных, про извечные истины и ценности потому, что читательницам неинтересно. А читательницы не читают такие тексты, так как не выросли до нужного уровня. Одна редакторша заявила, что это не их дело - воспитывать читателей.

Что касается семьи, то жить семьей - это огромный труд и этому надо долго учиться. Нужны кроме любви терпение, выдержка, уступки, и, если хотите, самопожертвование. (ведь мы же ради детей на многое готовы). Но, к сожалению, эта ноша зачастую многим не по плечу.

Семья становится похожей на растение-эндемик из Красной книги. Рулит эгоизм. Детьми обзаводятся не тогда, когда для этого наступил лучший возраст, а когда навеселились и попутешествовали, а лучшее время упущено (я не беру в расчет материальные причины, не они главная проблема).

Ну, а когда заведут детей, то… Лучше поспрашивайте педиатров. Одна мамаша дает четырехмесячному малышу соленый огурец – «он у нас уже все ест». Другая - не умеет сварить гречневую кашу. Некоторые даже от длиннющих ногтей не желают отказаться. А ведь прикосновение имеет важное значение в развитии ребенка.

Подводя итоги вышесказанному - вот поэтому я считаю правильной позицию Союза женщин, когда матерью года выбирают семейную женщину.

А что касается матерей-одиночек, то здесь бываю разные причины: от получения пособия (чего греха таить и такое есть) или муж бросил или нежелание «делить» детей с этим человеком (да, и такое бывает).

Всякие ситуации бывают. Вот я и думаю, что напрасны нападки на Союз женщин. Если считаете нужным, договоритесь и создайте новое признание достойной мамы.