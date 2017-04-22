Галерея: русские школьники читали стихи эстонских поэтов

К участию были приглашены воспитанники учебных заведений республики, для кого эстонский язык не является родным.

Произведения самых разных эстонских поэтов – начиная от Лидии Койдула и заканчивая Паулем-Эриком Руммо – были исполнены на русском и эстонском языках. Полсотни человек из Таллинна, Палдиски, Нарвы, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Кивиыли и Йыхви продемонстрировали свое актерское и исполнительское мастерство и умение донести смысл исполняемого произведения.

Жюри, с неотрывным вниманием смотревшее все выступления, отметило лучших. Ими в своих возрастных и «языковых» группах стали: Дарья Гаврильченко (Таллиннская мустамяэская реальная гимназия; учитель – Ольга Иванова), Юрий Вихтерпал (Таллиннская Паэ гимназия; учитель – Лариса Липовская), Владислав Гусев (Нарвский языковой лицей; учитель – Светлана Панфиленок) и Михкель Оппо (Палдиская основная школа; учитель – Ирина Шиман).

Отдельные слова благодарности за поддержку организаторы проекта высказали помощнику художественного руководителя Русского театра Александре Андреюк, заместителю директора Нарвского Молодежного центра и депутату Нарвского городского собрания Ларисе Олениной и руководителю Института Пушкина Андрею Красноглазову.