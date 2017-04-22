Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: трактор с нагруженным прицепом вылетел в кювет

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

На дороге Раквере-Раннапунгерья вылетел в кювет трактор с прицепом, нагруженным кормом для скота.

По словам водителя трактора, мимо него проезжала красная Toyota. Поскольку машина совершила, по оценке тракториста, опасный маневр, он резко начал тормозить. Из-за тяжелого прицепа с кормом для скота трактор вылетел в кювет, сообщает Virumaa Teataja.

Водитель трактора утверждает, что находится в шоке, но повреждений при ДТП не получил. На место прибыли и полицейские.

Наверх