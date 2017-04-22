Фото: трактор с нагруженным прицепом вылетел в кювет
22 апреля 2017 г., 14:33
На дороге Раквере-Раннапунгерья вылетел в кювет трактор с прицепом, нагруженным кормом для скота.
По словам водителя трактора, мимо него проезжала красная Toyota. Поскольку машина совершила, по оценке тракториста, опасный маневр, он резко начал тормозить. Из-за тяжелого прицепа с кормом для скота трактор вылетел в кювет, сообщает Virumaa Teataja.
Водитель трактора утверждает, что находится в шоке, но повреждений при ДТП не получил. На место прибыли и полицейские.