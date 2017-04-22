Сутенер со спокойной душой предлагал клиентам свою сожительницу

"В полицию обратились наблюдательные сотрудники гостиницы. Им показалось, что постояльцы могли заниматься проституцией, - сообщил руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон. - В ходе проверки выяснилось, что подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции, поэтому подозрения могли иметь под собой основания".

Днем 7 февраля прошлого года на тот момент 56-летний Мати Тапо и его 30-летняя сожительница сняли на одну ночь номер а гостинице. При заселении мужчина указал свои данные.

Администратор гостиницы сказала следователям, что женщина производила неприятное впечатление. "У нее были жуткие зубы и грязные ногти", - отметили в администрации.

В тот день к женщине в разное время приезжали двое мужчин. Когда администратор спросила у сожителя женщины, что за гости к ней ходят, он отметил, что первый был братом его сожительницы, а второй - коллега.

Прожившая с Мати Тапо около трех лет женщина сказала, что познакомилась с ним на сайте iha.ee, когда она была беременной. Он принял ее и еще двух ее детей. По словам женщины он был хорошим отцом. По словам все той же сожительницы, о темном прошлом своего мужчины она узнала в интернете.

Как заверила женщина, стать проституткой она решила сама. По ее словам, сначала она встречалась с клиентами в пярнуских банях, получая за час "работы" по 80 евро, а в месяц, по ее приблизительным подсчетам, она зарабатывала около 1000 евро. Деньги она тратила на подарки детям и на лечение зубов, с которыми у нее были серьезные проблемы.

Некоторое время проститутка принимала клиентов в квартире в Пайде, но после жалоб жильцов к ней заявился участковый, пригрозивший ей проблемами с полицией.

Затем она стала самостоятельно ездить к клиентам, а иногда ее подвозил и ее сожитель-сутенер.

Несмотря на то, что следствие закончилось в рамках согласительного производства, Тапо не считает себя сутенером. "Если у тебя были отношения с человеком, то ты автоматически становишься виновным", - высказал свою версию Pärnu Postimees сам Тапо.

"Какой смысл спорить. Я сказал, что извлеку из этого урок и буду жить дальше. У меня нет десятков тысяч евро на адвокатов", - отметил он.

На слушании Тапо заявил, что даже повздорил со своей сожительницей, когда узнал, чем она занимается. "Я знал, что она работала проституткой, но я ей в этом не помогал", - отметил он. Изученные в рамках дела СМС и звонки говорили об обратном. Мужчина регулярно давал проститутке указания, связанные с ее работой.

Пярнуский уездный суд приговорил Тапо к одному году тюремного заключения, но этот срок заменили на 360 часов общественных работ. Также мужчина будет на протяжении года находиться год уголовным надзором.

Полиция не стала уточнять, как произошло задержание, а также не раскрыла подробностей данного дела.

В 2007 и 2009 годах Тапо признавался виновным в сутенерстве и содержании борделя.