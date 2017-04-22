Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Пол Райан в Таллинне: США обещает Эстонии поддержку в случае угрозы с востока

BNS/"Интерфакс"
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Raul Mee

В случае угрозы США поддержат Эстонию, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан на совместной с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом пресс-конференции в Таллине.

"Наша первая весть такова, что двусторонние отношения прочны и становятся все более прочными. Американцы стоят плечом к плечу с Эстонией в случае любых угроз, в том числе, с востока", - сказал Пол Райан.

Он также заявил, что США выступают за крепкие союзнические отношения в НАТО: "Поддержка НАТО как среди демократов, так и республиканцев, а также в отношениях президента Дональда Трампа очень велика. Мы верим, что НАТО будет играть по-прежнему сверхважную роль, возможно, даже больше, чем когда-либо ранее".

Он выразил признательность Эстонии за то, что она выполняет обязательства по оборонным расходам в размере не менее 2% ВВП и ее вклад в кибероборону.

Наверх