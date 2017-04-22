Фото: в Таллинне возле посольства России прошла акция в поддержку чеченских геев
22 апреля 2017 г., 17:36
В связи с травлей чеченских геев сегодня возле посольства России собрались жители Эстонии, чтобы зажечь свечи и таким образом выразить свою поддержку гомосексуалам из Чечни.
«С помощью этой акции мы не думаем только о чеченцах. Это возможность в целом вспомнить людей по всему миру, которые вынуждены страдать из-за своей сексуальной ориентации», - говорит исполнительный директор Эстонского объединения ЛГБТ Кристель Раннаэере.
"Новая газета" в начале апреля опубликовала расследование о кампании преследования гомосексуалов в Чечне. Издание утверждает, что по всей республики полиция забрала более сотни человек, многих из них избили, а минимум трое были убиты.