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Фото: в Таллинне возле посольства России прошла акция в поддержку чеченских геев

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eesti LGBT Ühing
ФОТО: Eesti LGBT Ühing

В связи с травлей чеченских геев сегодня возле посольства России собрались жители Эстонии, чтобы зажечь свечи и таким образом выразить свою поддержку гомосексуалам из Чечни.

«С помощью этой акции мы не думаем только о чеченцах. Это возможность в целом вспомнить людей по всему миру, которые вынуждены страдать из-за своей сексуальной ориентации», - говорит исполнительный директор Эстонского объединения ЛГБТ Кристель Раннаэере.

"Новая газета" в начале апреля опубликовала расследование о кампании преследования гомосексуалов в Чечне. Издание утверждает, что по всей республики полиция забрала более сотни человек, многих из них избили, а минимум трое были убиты.

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