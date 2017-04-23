Остававшийся безнаказанным годами вор отправится за решетку

В некоторых случаях мужчина хотел унести из дома жертвы столько вещей, что ему нужна была помощь. В качестве помощника он привлекал своего знакомого, пишет Postimees.ee со ссылкой на Lõuna Leht.

Сколько конкретно преступлений совершил мужчина, не сообщается, но о масштабах его действий говорит объем уголовного дела – пять больших томов.

В итоге Тартуский уездный суд признал 55-летнего Фелора Фельмана в ходе согласительного делопроизводства виновным в многочисленных кражах. Его 56-летнего знакомого Хендрика Виснапуу признали виновным в пособничестве.

Фельман был приговорен к трем годам лишения свободы, из которых реально в тюрьме он пробудет шесть месяцев. Виснапуу имеет другое не отбытое наказание и поэтому он проведет в тюрьме два года, один месяц и 27 дней. Мужчины должны возместить нанесенный ущерб.