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Остававшийся безнаказанным годами вор отправится за решетку

Rus.Postimees.ee
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Мужчина в тюрьме. | ФОТО: Tairo Lutter

Мужчина, который на протяжении нескольких лет совершал кражи в Пыльваском, Валгаском и Выруском уездах, по решению суда отправится за решетку. Ущерб от действий мужчины составляет 25 000 евро.

В некоторых случаях мужчина хотел унести из дома жертвы столько вещей, что ему нужна была помощь. В качестве помощника он привлекал своего знакомого, пишет Postimees.ee со ссылкой на Lõuna Leht.

Сколько конкретно преступлений совершил мужчина, не сообщается, но о масштабах его действий говорит объем уголовного дела – пять больших томов.

В итоге Тартуский уездный суд признал 55-летнего Фелора Фельмана в ходе согласительного делопроизводства виновным в многочисленных кражах. Его 56-летнего знакомого Хендрика Виснапуу признали виновным в пособничестве.

Фельман был приговорен к трем годам лишения свободы, из которых реально в тюрьме он пробудет шесть месяцев. Виснапуу имеет другое не отбытое наказание и поэтому он проведет в тюрьме два года, один месяц и 27 дней. Мужчины должны возместить нанесенный ущерб.

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