Не спешите выбрасывать: продукты питания с неограниченным сроком годности

1. Соевый соус. Этот соус насыщен солью, которая является натуральным консервантом. До тех пор, пока бутылка с соевым соусом не вскрыта, этот китайский продукт будет готовым к употреблению и свежим даже через много лет после того, как вы его приобрели. Эксперты также подчеркивают, что распакованную бутылку с соевым соусом можно использовать в течение целых трех лет.

2. Сахар. До тех пор, пока сахар содержится в холодном контейнере, предохраняющем его от влаги, срок хранения его неограничен. Однако существуют несколько признаков того, что находящийся у вас дома сахар уже не следует употреблять. К примеру, затвердение его гранул, изменения их текстуры и цвета.

3. Мед. Фактически срок хранения меда неограничен, так как этот продукт обладает натуральными антимикробными свойствами, не позволяющими ему портиться. Хотя со временем эту сладость не очень приятно кушать, поскольку она кристаллизуется, но всё равно мед остается съедобным.

4. Белый рис. Хотя цельнозерновой рис полезней для кишечника, рафинированные зерна будут храниться крайне долго. Непереработанные углеводы портятся за считанные месяцы, а вот белый рис насыщен консервантами. Если вы не открывали упаковку, то зерна выдержат многолетнее хранение.

5. Уксус. Уксус часто используют в качестве консерванта, поскольку его срок хранения неограничен. Специализированный Институт уксуса в США утверждает, что эта жидкость не может испортиться, поскольку она кислотна по натуре. Некоторые считают, что указанный на упаковке с уксусом срок хранения предназначен исключительно для того, чтобы люди выбрасывали бутылки и покупали новые.