"На острие": Яак Аавиксоо вспомнит о бронзовой ночи

Десять лет назад Эстонию потрясли апрельские беспорядки, вызванные переносом Бронзового солдата. Можно ли было сделать что-то иначе? Почему правительство недостаточно информировало население о происходящем? Кто на самом деле спровоцировал крупнейший политический кризис в истории Эстонии после восстановления независимости?
Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует с бывшим министром обороны Яаком Аавиксоо - одним из тех, кто тогда принимал решения. Смотрите во вторник на нашем портале в 20.30!
Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.