Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

"На острие": Яак Аавиксоо вспомнит о бронзовой ночи

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Яак Аавиксоо | ФОТО: Mihkel Maripuu

Десять лет назад Эстонию потрясли апрельские беспорядки, вызванные переносом Бронзового солдата. Можно ли было сделать что-то иначе? Почему правительство недостаточно информировало население о происходящем? Кто на самом деле спровоцировал крупнейший политический кризис в истории Эстонии после восстановления независимости?

Об этом в следующем выпуске программы "На острие" на телеканале ETV+ ведущая Олеся Лагашина побеседует с бывшим министром обороны Яаком Аавиксоо - одним из тех, кто тогда принимал решения. Смотрите во вторник на нашем портале в 20.30!

Цикл передач "На острие" является специальным проектом, подготовленным телеканалом ETV+ в сотрудничестве с Rus.Postimees. Дополнительная информация о проекте, а также описание передач находятся по адресу etvpluss.err.ee.

Наверх