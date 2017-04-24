Страшное видео: девочка выпала из автобуса на дорогу на полном ходу

Мужчина рассказал журналистам, что был за рулем, когда увидел, как задняя дверь едущего впереди автобуса неожиданно распахнулась и на ней повисла маленькая девочка, сообщает РИА Новости.

У нее не хватило сил удержаться, и через несколько мгновений она упала на проезжую часть. Мужчина остановил машину и бросился на помощь ребенку. Когда он подбежал к девочке, она была без сознания.

Он вызвал скорую и поехал вместе с ребенком в больницу. Сообщается, что девочка получила перелом челюсти. Ей потребуется операция.