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СМИ: во вторник в Эстонию прибудут самолеты-невидимки F-35

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Rus.Postimees.ee
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Истребитель F-35A. | ФОТО: SCANPIX/REUTERS

По официально неподтвержденным данным, во вторник на авиабазе Эмари приземлятся новейшие многофункциональные американские истребители-бомбардировщики F-35 Lightning II, изготовленные с применением технологий малозаметности. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил новостной портал ERR.

Самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты в модификации F-35A в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл в выступлении перед Конгрессом.

В интервью журналу The National Interest Карлайл также заявил, что задача F-35 – послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия.

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