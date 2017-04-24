СМИ: во вторник в Эстонию прибудут самолеты-невидимки F-35

Самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты в модификации F-35A в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл в выступлении перед Конгрессом.

В интервью журналу The National Interest Карлайл также заявил, что задача F-35 – послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия.