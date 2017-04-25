Андрей Макаревич: я сам по себе, и к протестному движению не имею отношения

- Фанаты «Машины времени» в текстах песен зачастую читают между строк. Что это - авторская задумка или люди склонны додумывать то, чего нет?

- Я думаю, с одной стороны, это некая традиция русской сатирической поэзии, которая в разные времена была вынуждена использовать эзопов язык. Люди по привычке ищут какой-то подтекст, который был в семидесятые годы прошлого века - тогда, при советской власти, действительно приходилось прибегать к разным аллегориям. Я считаю, что это просто поэтический прием, я все же пишу не лозунги, а стихи. С другой стороны, есть и обратная ситуация: люди начинают что-то искать там, где ничего нет, куда я двойной смысл не закладывал. Такое тоже бывает.

- Насколько в советское время творчество вашей группы было ограничено цензурой и властью? Песня «Марионетки» привлекла внимание советских идеологов. Велика ли разница между советской и путинской эпохой?

- В одно время при советской власти мы были не просто ограничены в творческой деятельности - мы находились в подвешенном состоянии. В советское время нужно было к кому-то принадлежать. У нас этого не было, и поэтому все наши выступления были неофициальными и заканчивались они чаще всего встречами с милицией. А уж про песни я и не говорю, многие привлекали слишком много внимания.

Советская и путинская эпоха, поверьте мне, непохожи друг на друга. Те, кто проводят такое сравнение, очень плохо помнят советское время, тогда все было гораздо хуже.

- «Машина времени» существует с 1969 года. Какой период времени вы считаете самым лучшим для творчества?

- Я как-то всерьез об этом не задумывался. Может быть, это лучше видно со стороны. Наш коллектив занимается творчеством внутри себя, и не всегда наши ощущения совпадают с ощущением слушателя. Некоторые песни становятся особенно популярными, а нам самим, например, могут нравиться совсем другие песни, которые по какой-то причине популярными не стали. Но, в конце концов, это внутреннее дело нашего коллектива.

- Расскажите немного об истории; как советские люди, находясь за «железным занавесом», стали увлекаться рок-музыкой и открыли для себя, к примеру, «Битлз»?

- В «железном занавесе» были дырочки, и через эти дырочки и проникали Би-би-си, «голос Америки» и другие. Некоторым удавалось уехать на Запад и, конечно, они привозили с собой пластинки, делали записи. Так и распространялось: от человека к человеку, с пленки на пленку. Первую песню «Битлз» я услышал у соседа. Помню, пришел из школы, когда он переписывал пластинку на кассеты. Он сказал мне: «Смотри, балбес, что в твоем возрасте ребята делают!» Я, конечно, был под большим впечатлением.

- Какой из концертов стал для вас самым запоминающимся? Что вы чувствовали в августе 1991 года, когда пришли на баррикады?