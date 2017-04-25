Европейские эксперты: сближение Финляндии с НАТО связано с крымской весной
25 апреля 2017 г., 19:57
Исследователи центра "Европейские ценности" считают, что к странам, поменявшим отношение к России после марта 2014 года, относятся Финляндия и Швеция.
Как пишет американское издание Foreighn Policy со ссылкой на доклад исследовательского центра "Европейские ценности", активное сотрудничество Финляндии и Швеции с Североатлантическим альянсом началось после аннексии Крыма Россией.
Одним из подтверждений этого является открытие 11 апреля в Хельсинки центра противодействия гибридным атакам, пишет fontanka.fi.
Главными критиками Москвы, по мнению исследователей, являются Эстония, Латвия, Литва, Польша, Дания и Великобритания. На противоположной стороне полюса находятся относительно пророссийские Греция, Кипр и Италия.