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Европейские эксперты: сближение Финляндии с НАТО связано с крымской весной

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Reuters, Scanpix

Исследователи центра "Европейские ценности" считают, что к странам, поменявшим отношение к России после марта 2014 года, относятся Финляндия и Швеция.

Как пишет американское издание Foreighn Policy со ссылкой на доклад исследовательского центра "Европейские ценности", активное сотрудничество Финляндии и Швеции с Североатлантическим альянсом началось после аннексии Крыма Россией.

Одним из подтверждений этого является открытие 11 апреля в Хельсинки центра противодействия гибридным атакам, пишет fontanka.fi.

Главными критиками Москвы, по мнению исследователей, являются Эстония, Латвия, Литва, Польша, Дания и Великобритания. На противоположной стороне полюса находятся относительно пророссийские Греция, Кипр и Италия.

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