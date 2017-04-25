Европейские эксперты: сближение Финляндии с НАТО связано с крымской весной

Как пишет американское издание Foreighn Policy со ссылкой на доклад исследовательского центра "Европейские ценности", активное сотрудничество Финляндии и Швеции с Североатлантическим альянсом началось после аннексии Крыма Россией.

Одним из подтверждений этого является открытие 11 апреля в Хельсинки центра противодействия гибридным атакам, пишет fontanka.fi.

Главными критиками Москвы, по мнению исследователей, являются Эстония, Латвия, Литва, Польша, Дания и Великобритания. На противоположной стороне полюса находятся относительно пророссийские Греция, Кипр и Италия.