Женщина заказала нападение на проштрафившегося сожителя

Вне зависимости от того, была у женщин возможность физически помешать этому избиению, именно они спасли парня от самого страшного. После того, как женщины начали кричать на нападавших, к ним подбежала молодая женщина, вместе с которой тепоспешили запрыгнуть в припаркованную рядом машину и скрыться с места происшествия.

Дамы вызвали для потерпевшего Марта (имя жертвы в целях ее безопасности изменено – ред.) скорую помощь, и его увезли в больницу. Через три он написал заявление в полицию.

«Зайдя в парк, я увидел двух пожилых дам, как вдруг кто-то обратился ко мне со словами „Поговорим по-мужски!“. Я только и успел посмотреть на одного, быстро на другого, как оказался на земле и меня начали бить. Я не помню, говорили мы еще о чем-то или нет».

Так Март описал то, что произошло с ним в парке Пельгулиннаской поликлиники. Однако по каким-то причинам такое внезапное нападение не помешало ему закончить заявление такими словами: «Меня так и так избили за дело, и претензий у меня нет, поскольку я сам виноват».

Это необычно, что жертва оправдывает напавших на него, и тем более это странно, когда речь идет о семейном насилии. Однако, поскольку драка произошла особо жестоким образом и в общественном месте, то государству не так важно, что сам потерпевший думает о своем избиении – опасных преступников в любом случае нужно найти.

Позвала объясниться

По многим причинам это происшествие можно назвать семейным насилие, а зацепки у полицейских появились по первым же показаниям Марта. Большая часть описаний обстоятельств, которые привели к драке, касались именно того, как он днем ранее поссорился со своей сожительницей Герли Эпельбаум.

В описании было много эпизодов, по которым трудно было сказать, что Март вел себя как джентльмен. Говорилось о том, что ссоры в последнее время между сожителями происходили часто, и свою роль в них игра алкоголь. Под его воздействием днем ранее, дело дошло до крупного скандала.

В то воскресное утро они с Герли говорили как в социальных сетях, так и по телефону. Во время звонка около полудня, женщина позвала Марта в парк, чтобы объясниться. Все это показалось мужчины логичным, поскольку Эпельбаум нравилось часто гулять в этом парке, а им нужно было многое обсудить, поскольку мужчина чувствовал себя виноватым.

Почти сразу, как он вошел в парке, на Марта из кустов напали двое мужчин. Одного нападавшего Март узнал: это был Райво Лойге, которого он пару раз видел у Эпельбаум. Второй мужчина ему знаком не был. Нападавшие набросились на него с двух сторон, повалили на землю и начали пинать.

Поскольку Март пытался защитить лицо руками, Лойге начал держать его за руки, чтобы можно было ударить его деревянной дубиной. По словам потерпевшего, очень сильно его ударили не меньше 40 раз, и все закончилось лишь тогда, когда кто-то начал кричать о полиции. Когда Лойге и незнакомый мужчина убежали, подошедшая к Марту пожилая дама спросила, нужна ли ему скорая помощь. Когда им занимались врачи, Марту разрешили позвонить своей сожительнице, то есть Эпельбаум.