Женщина заказала нападение на проштрафившегося сожителя

День матери – это один из самых красивых праздников в году, когда дети несут мамам-бабушкам цветы и подарки и все пребывают в состоянии нежности и хорошем настроении. Так происходит у большинства. Но в прошлогодний День матери, 8 мая, двум пожилым дамам, вместо того, чтобы наслаждаться солнечным деньком на скамейке в одном из таллиннских парков, пришлось стать свидетелями жуткой истории. Два парня жестко избили третьего.
Вне зависимости от того, была у женщин возможность физически помешать этому избиению, именно они спасли парня от самого страшного. После того, как женщины начали кричать на нападавших, к ним подбежала молодая женщина, вместе с которой тепоспешили запрыгнуть в припаркованную рядом машину и скрыться с места происшествия.
Дамы вызвали для потерпевшего Марта (имя жертвы в целях ее безопасности изменено – ред.) скорую помощь, и его увезли в больницу. Через три он написал заявление в полицию.
«Зайдя в парк, я увидел двух пожилых дам, как вдруг кто-то обратился ко мне со словами „Поговорим по-мужски!“. Я только и успел посмотреть на одного, быстро на другого, как оказался на земле и меня начали бить. Я не помню, говорили мы еще о чем-то или нет».
Так Март описал то, что произошло с ним в парке Пельгулиннаской поликлиники. Однако по каким-то причинам такое внезапное нападение не помешало ему закончить заявление такими словами: «Меня так и так избили за дело, и претензий у меня нет, поскольку я сам виноват».
Это необычно, что жертва оправдывает напавших на него, и тем более это странно, когда речь идет о семейном насилии. Однако, поскольку драка произошла особо жестоким образом и в общественном месте, то государству не так важно, что сам потерпевший думает о своем избиении – опасных преступников в любом случае нужно найти.
Позвала объясниться
По многим причинам это происшествие можно назвать семейным насилие, а зацепки у полицейских появились по первым же показаниям Марта. Большая часть описаний обстоятельств, которые привели к драке, касались именно того, как он днем ранее поссорился со своей сожительницей Герли Эпельбаум.
В описании было много эпизодов, по которым трудно было сказать, что Март вел себя как джентльмен. Говорилось о том, что ссоры в последнее время между сожителями происходили часто, и свою роль в них игра алкоголь. Под его воздействием днем ранее, дело дошло до крупного скандала.
В то воскресное утро они с Герли говорили как в социальных сетях, так и по телефону. Во время звонка около полудня, женщина позвала Марта в парк, чтобы объясниться. Все это показалось мужчины логичным, поскольку Эпельбаум нравилось часто гулять в этом парке, а им нужно было многое обсудить, поскольку мужчина чувствовал себя виноватым.
Почти сразу, как он вошел в парке, на Марта из кустов напали двое мужчин. Одного нападавшего Март узнал: это был Райво Лойге, которого он пару раз видел у Эпельбаум. Второй мужчина ему знаком не был. Нападавшие набросились на него с двух сторон, повалили на землю и начали пинать.
Поскольку Март пытался защитить лицо руками, Лойге начал держать его за руки, чтобы можно было ударить его деревянной дубиной. По словам потерпевшего, очень сильно его ударили не меньше 40 раз, и все закончилось лишь тогда, когда кто-то начал кричать о полиции. Когда Лойге и незнакомый мужчина убежали, подошедшая к Марту пожилая дама спросила, нужна ли ему скорая помощь. Когда им занимались врачи, Марту разрешили позвонить своей сожительнице, то есть Эпельбаум.
По телефону Март сказал Эпельбаум, что женщина может знать о том, что с ним произошло, поскольку именно она позвала его в этот парк. Женщина притворилась обиженной и спросила, как Март вообще мог о таком подумать. Спустя пару дней Эпельбаум навестила Марта в больнице, и там тоже отрицала свою причастность к случившемуся. Память Марта тогда была слабой и Эпельбаум вела себя с ним так, как могла бы себя вести девушка с любимым парнем.
Но все же ее поведение было подозрительным, поскольку Эпельбаум постоянно спрашивала о полиции и советовала не обращаться к стражам порядка. И что важно, Март же узнал в одном из напавших на него друга Герли Райво Лойге. За несколько дней память Марта восстановилась, и он вспомнил, что во время избиения в воскресенье там была и Эпельбаум – мужчина узнал ее по татуировке на ноге, которая состоит из его собственного имени.
Для полицейских это стало четкой наводкой на то, что Эпельбаум замешана в этом деле, нужно только найти ее друга Райво Лойге. Поскольку Эпельбаум и Лойге общались и дальше, найти того для полиции проблемой не стало. Почти через месяц после избиения Эпельбаум допросили в качестве свидетеля, и она сама рассказала о том, что имеет отношение к избиению – не все, и не очень честно – но во время допроса сильно раскаивалась в случившемся.
Чего Эпельбаум не знала, так это того, что ее звонки прослушивались. После допроса она тут же позвонила Лойге. «Дело плохо, дело очень плохо. /…/ Они знают абсолютно все, все, все, все», - сказала Эпельбаум своему приятелю и добавила, что ей показали фотографию Лойге. Позже они обсудили, как скрыть их знакомство, не зная, что полицейские слушают и этот разговор.
Через десять дней после встречи с Эпельбаум, 26 июня Райво Лойге был задержан у себя дома.
Ослепленные насилием
Лойге очень честно рассказал всю эту историю и объяснил, что на самом деле и у него были близкие отношения с Эпельбаум. Своими рассказами женщина настроила Лойге против Марта, и у ранее неоднократно судимого мужчины потемнело в глазах. Он позвал с собой своего друга Кристо Сеппа и они решили проучить Марта.
Для этого женщина договорилась с Мартом о встрече и втроем они поехали на машине Лойге в парк, где стали ждать свою жертву. В машине план не оговаривали, но из разговоров женщина должна была понять, что будет. А дальше Лойге и Сепп подошли к Марту и начали его бить. По словам Лойге, в какой-то момент он подобрал с земли палку, поскольку руки он уже отбил, и продолжил избиение уже ею.
«Ударов было много, но я их не считал. В тот момент я чувствовал, что я могу помочь Герли, и я делаю что-то хорошее», - сказал Лойге полицейским. Поскольку он сам был очень занят, за тем, что делал Сепп, он не следил.
И Сепп говорит, что настолько был увлечен дракой, что не обращал внимание на своего подельника Лойге. По его словам, Эпельбаум смотрела на происходящее со стороны и берегла их от случайных свидетелей.
В качестве подозреваемой Эпельбаум допросили еще через месяц, поскольку ее участие в деле нужно было доказать. Теперь в своих показания она была очень откровенной, рассказывала все обстоятельно. Она тоже раскаялась в содеянном, но не очень убедительно: «В итоге никакой пользы от этого для Марта не было, поскольку он был очень удивлен. Мне показалось, что он вообще ничего не понял».
Именно поэтому суд не поверил, что в словах Эпельбаум есть раскаяние. В качестве наказания ей назначили шесть лет тюрьмы, которые тут же сократили до четырех лет. Из этого срока реально отсидеть нужно шесть месяцев, дальше наказание считается условным с четырехлетним испытанием. И хотя Эпельбаум обжаловала решение суда, ее наказание осталось неизменным.
Райво Лойге приговорили к пяти годам заключения, которые сократили до трех лет и четырех месяцев. Отсидеть ему нужно четыре месяца, остальное – условно с трехлетним испытательным сроком. Кристо Сепп получил четыре года, которые сократили до двух с половиной лет. Реально сидеть в тюрьме ему не пришлось.