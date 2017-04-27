Эстония присоединится к Центру противодействия гибридным войнам в Европе

"Противодействие опасности гибридных войн важно как для Эстонии, так и для всей Европы. Присоединение к Центру даст нам углубленные знания о противодействии этим угрозам, мы сможем совершенствовать свои навыки на соответствующих учениях", - цитирует пресс-служба правительства премьер-министра Эстонии Юри Ратаса.

Он отметил, что в странах Балтии уже существуют структуры, призванные бороться с угрозами гибридных войн. Так, в Эстонии действует Центр кибербезопасности НАТО, в Латвии - Центр передового опыта стратегических коммуникаций, в работе которого активное участие принимает и Эстония.

Создаваемый в Финляндии Центр начнет действовать во втором полугодии 2017 года. В его задачи входит диалог на стратегическом уровне и консультации стран-членов ЕС и НАТО. Центр планирует исследовать методы ведения гибридных войн и противодействия им в целях усиления мощи государств-членов и развития сотрудничества между ними для воспрепятствования гибридным войнам.

Эстония станет одним из государств-учредителей Центра. Его работу будет направлять комитет из представителей стран-членов.

Наряду с Финляндией членами Центра являются Швеция, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Франция, Германия и США. Консультации по учреждению Центра наряду с Эстонией ведут также еще не присоединившиеся к нему Австрия, Испания, Нидерланды, Италия, Норвегия и Дания.