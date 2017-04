СМИ: опубликованы доказательства того, что Роналду откупился от обвинений в 2010 году

В частности, немецкое издание привело переписку между Роналду и его многолетним советником Осорио де Кастро.

«Посредник говорит, что она потрясена и рыдает, но пока разговоров о денежной компенсации нет. Хотя они появятся позже», — написал де Кастро Роналду. «Хорошо», — ответил звездный португалец.

Затем на телефонный номер футболиста пришло новое сообщение от де Кастро: «950 тыс. долларов». Роналду ответил вопросом: «Просят эту сумму?»

Осорио чуть позже сообщил клиенту: «Это первые требования. Сейчас просят 660 тыс. евро. Мы ответим отказом. Переговоры продолжаются».

«Слишком много?» — написал Роналду.

Де Кастро ответил: «Думаю, да. Считаю, что мы договоримся о меньшей сумме».

«Должно быть меньше!» — подытожил переписку Криштиану.

Позже де Кастро рассказал Роналду об итогах переговоров: «Мы договорились о 260 тыс. евро. Кроме того, нужно будет заплатить посреднику, о котором я уже говорил. Также потребуются деньги на юристов, которые сейчас занимаются оформлением перевода. Знаю, что это большая сумма. Но думаю, что это наилучший выход из сложившейся ситуации, и было нелегко прийти к такому соглашению».

Der Spiegel приложил к своему материалу документы, на которых есть подпись самого Роналду. Стоит отметить, что немецкое издание привело доказательства перечисления денег, но не факта изнасилования футболистом.

DER SPIEGEL:

