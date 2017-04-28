Хулиганы подожгли пустующее здание в Пирита

В 19.38 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Козе в Пирита горит заброшенное здание. По словам звонившего, перед тем, как вспыхнул пожар, из здания выбежали люди, сказал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что неизвестные подожгли кучу мусора на втором этаже здания. Пожар был ликвидирован двадцать минут спустя.