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Хулиганы подожгли пустующее здание в Пирита

BNS
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Пожар. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Неизвестные хулиганы ночью в четверг подожгли пустующее здание в таллиннском районе Пирита, которое спасатели быстро потушили.

В 19.38 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Козе в Пирита горит заброшенное здание. По словам звонившего, перед тем, как вспыхнул пожар, из здания выбежали люди, сказал пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что неизвестные подожгли кучу мусора на втором этаже здания. Пожар был ликвидирован двадцать минут спустя.

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