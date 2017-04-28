Карилайд: Тоом извинилась, а Лиги?

Карилайд отметил, что Юрген Лиги и раньше был замечен в критических отзывах о своих коллегах, но всему есть предел. «То, что политик, в руках которого побывало четыре министерских портфеля, позволяет себе так оскорбительно высказываться о министре, не делает политику чести. Более того, это оставляет негативный отпечаток на парламенте и всей эстонской политике, так как показывает, что ни о какой культуре речи здесь не идет», - заявил Карилайд.

Он отметил, что, к счастью, наблюдать за эстонскими политиками, как правило, скучно, поскольку они не устраивают драк и шоу. «Так и должно оставаться. Учитывая, что каждый из 101 парламентариев придерживается своего мнения, мы могли бы оскорблять друг друга постоянно, переходя на личности, но вместо этого большинство политиков придерживаются рамок приличия. И это не зависит от того, проходит дискуссия в парламенте или В Facebook», - подчеркнул Карилайд.

По оценке центриста, члены Партии реформ, а также председатель партии Ханно Певкур должны призвать своего однопартийца к порядку и осудить его высказывания. «Когда депутат Европарламента нелестно отозвалась о министре иностранных дел, Центристская партия призвала депутата к ответу, после чего Тоом извинилась перед министром. Готова ли Партия реформ поступить также?» - поинтересовался Яанус Карилайд.