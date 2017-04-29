Халатность сотрудника: стало известно, как смертник смог пронести бомбу в питерское метро

Проверка показала, что действия Ипполитова 3 апреля, в день теракта, расходились с должностной инструкцией. Вместо заболевшего инспектора службы контроля на метрополитене он поставил дежурить двух стажеров. А те не имели права использовать лучевую досмотровую установку.

Кроме того, как полагает следствие, подозреваемый не организовал работу инспекторского состава, не расставил персонал по станции и лично не принял участие в досмотровых мероприятиях.

Указано, что дежурившие на "Академической" 3 апреля инспекторы Соболевский и Зубарев в момент прохода вероятного смертника не контролировали работу металлодетекторов. До теракта они работали в беззвучном режиме, но вся информация отображалась на дисплее сверху "рамки". Однако оба инспектора находились у будки дежурного и не могли видеть оттуда дисплей метллоискателя. Судя по видеозаписям камер наблюдения, Джалилов провел небольшую разведку, убедившись в отсутствии инспекторов СКМ у металлодетекторов, указывает "Фонтанка".

Издание также напоминает, что год назад петербургский метрополитен сократил штат СКМ и объявил реформу. Вместо инспекторов планировалось нанять аттестованных охранников, но этого не произошло.

3 апреля самодельная бомба взорвалась в вагоне поезда, следовавшего от станции "Сенная площадь" к станции "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, не считая предполагаемого смертника, более 50 пассажиров получили ранения.

Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено несработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. 4 апреля Следственный комитет назвал предполагаемым террористом 22-летнего уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, останки которого были найдены на месте теракта.