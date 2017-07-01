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Фото: из чего построен этот очень необычный дом?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.contemporist.com

Бытует мнение, что из материалов повторного использования можно построить лишь примитивный сельский дом. А вот этот современный дом в центре города доказывает обратное, пишет Kodu.

Этот дом, находящийся в американском городе Сиэттле, построен с использованием старой древесины - как снаружи, так и внутри.

Фото: www.contemporist.com

Фасад этого типично городского дома в стиле минимализм сделан из металлических деталей и досок, когда-то бывших стенами деревенского сарая.

Фото: www.contemporist.com

В интерьере использована столетняя древесина, причем это сделано настолько естественно и органично, что не вызывет неприятия даже у категорических противников секонд-хенда.

Фото: www.contemporist.com

Все, что находится в доме, выдержано в едином безупречном стиле. В отличие от большинства домов, где во главу угла поставлена лишь экологичность, этот дом находится на более высокой ступени архитектуры и дизайна.

Фото: www.contemporist.com

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