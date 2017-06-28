Три фразы, которые ни в коем случае нельзя произносить продавцу недвижимости!

«Я продаю только за свою цену!»

Конечно, у вас есть план получить за свое имущество определенную сумму. Но знайте, что большинство объектов недвижимости в Эстонии уходят все-таки за меньшую цену. Продавцы, получившие то, что они хотят, находятся в абсолютном меньшинстве. Поэтому не стоит категорично заявлять потенциальному покупателю, что не будете торговаться никогда и ни при каких условиях. Лучше спокойно выслушайте его предложение.

«Мой дом (квартира) в идеальном состоянии!»

Идеального жилья не бывает. Конечно же, в вашем доме есть недостатки, и рассказ о них придаст общению с потенциальным покупателем оттенок доверия. Не перечисляйте все мельчайшие достоинства продаваемого объекта, лучше укажите на некоторые незначительные недостатки. Если вы будете перехваливать квартиру, это создаст у клиента впечатление, что его обманывают.

«Мы потратили на это целую кучу денег!»

Рассказ о том, во что вам встала мраморная столешница, вовсе не интересует покупателя и не означает, что, воодушевившись вашими тратами, он предложит вам более высокую цену. Может быть, ему, наоборот, не нравится мрамор? Ваши затраты не поднимут цену вашей недвижимости, которую определяют в большей степени месторасположения и цена, сопоставимая с аналогичными объектами.

Источник: realtor.com