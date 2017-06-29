Галерея: в Силламяэ поздравили новорожденных и всех желающих накормили 60-килограммовым тортом
29 июня 2017 г., 16:57
Именно 29 июня 60 лет назад Силламяэ возник на картах в качестве города.
Сегодня в честь дня рождения состоялось особо торжественное чествование новорожденных силламяэсцев (вообще, подобные церемонии здесь организуются ежеквартально), а затем всем желающим предложили отведать торт.
60-килограммовый творожный торт - подарок горожанам от Ида-Вируского центра профессионального образования. Было ожидаемо, что предложение сладенького вызовет очень большой ажиотаж - так и оказалось.
Разрезанием торта занимались поначалу городские руководители Силламяэ, а потом за ножи взялись уже профессионалы.