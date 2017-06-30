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Трамп: Украина попросила США поставить ей миллионы тонн угля прямо сейчас

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Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп | ФОТО: Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина заинтересована в миллионах тонн угля из Соединенных Штатов.

Об этом он сказал, выступая в минэнерго США, прямую трансляцию вел Белый дом на YouTube, сообщает Газета.ru.

«Украина просит у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп.

По его словам, США намерены удовлетворить просьбу. «Мы хотим поставлять уголь им и другим странам по всему миру», — подчеркнул американский лидер.

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