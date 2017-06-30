Трамп: Украина попросила США поставить ей миллионы тонн угля прямо сейчас

Трамп: Украина попросила США поставить ей миллионы тонн угля прямо сейчас1
30 июня 2017 г., 07:12
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина заинтересована в миллионах тонн угля из Соединенных Штатов.
Об этом он сказал, выступая в минэнерго США, прямую трансляцию вел Белый дом на YouTube, сообщает Газета.ru.
«Украина просит у нас миллионы, миллионы тонн угля прямо сейчас», — сказал Трамп.
По его словам, США намерены удовлетворить просьбу. «Мы хотим поставлять уголь им и другим странам по всему миру», — подчеркнул американский лидер.