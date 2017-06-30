Госдеп обвинил Дамаск в применении химоружия

В сообщении, размещенном на сайте Госдепа, говорится: "Сегодня Миссия по установлению фактов (FMM) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выпустила доклад, подтверждающий, что зарин или похожее на него химическое оружие использовалось 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне, Сирия. Выводы FMM основаны на широком спектре информации, включая результаты анализа биомедицинских проб, взятых у жертв и из окружающей среды, а также обширные интервью с очевидцами".

По данным ведомства, теперь доклад FMM будет передан специальному следственному аппарату (JIM) ОЗХО - ООН, который является дополнительным независимым экспертным органом, созданным Советом безопасности ООН специально для выяснения того, кто несет ответственность за атаку 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне. "Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия FFM и JIM, которые проводились беспристрастно и высокопрофессионально", - отмечается в сообщении министерства.

При этом в Госдепе вновь заявили, что за химической атакой в Хан-Шейхуне стоял режим президента Сирии Башара Асада. "Факты отражают подлую и очень опасную историю применения химического оружия режимом Асада. Из-за продолжающегося использованию химического оружия и его неспособности полностью уничтожить свою программу по химическому оружию Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в соответствии с Конвенцией о химическом оружии (КХО) и резолюцией 2118 Совета Безопасности ООН", - заявили в американском ведомстве.

В свою очередь, начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт на регулярном брифинге для журналистов в четверг, 29 июня, также заявляла, что президент Сирии якобы не ликвидировал весь арсенал химоружия, имевшийся у Дамаска. На вопрос, не отказался ли Асад от химических вооружений еще в 2013 году, представитель дипведомства ответила "нет", сообщает ТАСС. Уничтожение запасов химоружия Сирии шло под контролем ОЗХО в соответствии с российско-американскими договоренностями от 2013 года.

Сообщения о химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) стали поступать 4 апреля этого года. Сообщалось о том, что погибли, по разным данным, от 80 до 100 человек. Российские власти заявили, что в этот день сирийские ВВС нанесли удар по складам, где хранили химоружие террористы.

Вашингтон обвинил в применении химического оружия Дамаск. Предполагаемая химатака в Идлибе стала поводом для ракетного удара США в ночь на 7 апреля по сирийскому правительственному аэродрому "Шайрат" в провинции Хомс. С американских кораблей в Средиземном море по военной базе было выпущено 59 ракет "Томагавк".

Официальный Дамаск свою причастность к химатаке в Идлибе опроверг. Как заверили власти Сирии, армия никогда не использовала в боях химические или токсичные вещества.