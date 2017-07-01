Мутко ответил журналисту на вопрос о допинге предложением станцевать

"В футболе допинг не актуален, – сказал Мутко, сообщает "Спорт-экспресс". – Это разговоры для обывателей. Шесть наших клубов играют в еврокубках. Там постоянно идет контроль. Внутри чемпионата России идет контроль в каждом туре. Сборную России проверяли до, во время и после Кубка конфедераций. Что мы еще должны сделать? Как реагировать на бесконечные обвинения? Только если в танце могу вам что-то еще ответить!"

"Система допинг-контроля не позволяет массовые манипуляции. Наших спортсменов постоянно тестируют", - заявил он.