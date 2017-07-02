В Австрии мигрант расправился с пожилыми супругами за то, что те не любили приезжих

Произошедшее прокомментировал канцлер страны Кристиан Керн, который заявил, что подобные преступления уничтожают доверие в прочность нашего общества и требуют жесткого осуждения, сообщает Newsru.com.

Мигрант на протяжении долгого времени доставлял пожилой паре продукты из магазина своей супруги. Во время очередного визита в минувшую пятницу он задушил 85-летнюю женщину, а после этого расправился с помощью полена и ножа с ее 87-летним мужем. Затем он поджег их тела, передает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

Убийца затем добровольно сдался правоохранительным органам. На допросе он рассказал следователям, что тщательно спланировал преступление, поскольку его жертвы поддерживали правую партию и якобы не любили приезжих.

Известно, что в Австрию тунисец приехал еще в 1989 году, женился там на австрийке, которая после свадьбы обратилась в ислам. По словам мусульманского мигранта, он много лет чувствовал к себе несправедливое отношение общества, а виноваты в этом политики-популисты.

Канцлер Кристиан Керн заявил, что всем надо выступить против таких проявлений, "когда людей, как это произошло в Линце, убивают из-за их настоящей или предполагаемой близости к какой-либо партии".

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