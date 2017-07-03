Бывший сотрудник ТТУ занимался отмыванием денег

В мае в случай с отмыванием денег, помимо норвежского банка Nordea, вмешался еще и Deutsche Bank. Через последний банк украденные деньги попали в местную фирму, которая не имела видимой экономической деятельности, после чего ее владелец стал скрывать происхождение средств, пишет Äripäev.

Тогда-то руку помощи ему протянул бывший сотрудник Таллиннского технического университета (ТТУ), чье имя еще в этом году фигурировало в деле так называемой паспортной мафии, когда его признали виновным как в даче, так и получении взятки, в фальсификации документов и их использовании, а также в принадлежности к преступной группировке.

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