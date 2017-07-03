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Бывший сотрудник ТТУ занимался отмыванием денег

Rus.Postimees.ee
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Отмывание денег. | ФОТО: Scanpix

Украденная у норвежского клиента Nordea крупная сумма не один день кочевала по банкам Эстонии и финансовому учреждению, пока один из банков не забил тревогу.

В мае в случай с отмыванием денег, помимо норвежского банка Nordea, вмешался еще и Deutsche Bank. Через последний банк украденные деньги попали в местную фирму, которая не имела видимой экономической деятельности, после чего ее владелец стал скрывать происхождение средств, пишет Äripäev.

Тогда-то руку помощи ему протянул бывший сотрудник Таллиннского технического университета (ТТУ), чье имя еще в этом году фигурировало в деле так называемой паспортной мафии, когда его признали виновным как в даче, так и получении взятки, в фальсификации документов и их использовании, а также в принадлежности к преступной группировке.

Подробнее о схеме читайте в Äripäev.

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