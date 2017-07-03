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Hansabuss скупает автобусные фирмы в Латвии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Hansabuss приобрел латвийское автобусное предприятие AIPS в городе Бауска, которое стало уже третьей автобусной фирмой, приобретенной эстонской компанией в странах Балтии за последний год.

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил концерн Hansa Grupp, частью которого является Hansabuss. Hansabuss приобрел 100% акций предприятия, сообщает портал Rus.err.ee.

AIPS SIA обслуживает городские и уездные линии Бауска, осуществляет местные школьные и внутригосударственные междугородние перевозки, предлагает услуги по обслуживанию и ремонту автобусов и управляет автобусным вокзалом в городе Бауска.

Прогнозируемый оборот на 2017 год — более двух миллионов евро. На предприятии работает свыше 100 человек, а в автопарке AIPS 35 транспортных средств, включая 28 автобусов.

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