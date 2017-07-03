Hansabuss скупает автобусные фирмы в Латвии

Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил концерн Hansa Grupp, частью которого является Hansabuss. Hansabuss приобрел 100% акций предприятия, сообщает портал Rus.err.ee.

AIPS SIA обслуживает городские и уездные линии Бауска, осуществляет местные школьные и внутригосударственные междугородние перевозки, предлагает услуги по обслуживанию и ремонту автобусов и управляет автобусным вокзалом в городе Бауска.

Прогнозируемый оборот на 2017 год — более двух миллионов евро. На предприятии работает свыше 100 человек, а в автопарке AIPS 35 транспортных средств, включая 28 автобусов.