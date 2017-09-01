Трагедия в День знаний: в Латвии на дороге погиб 10-летний мальчик

Трагический случай произошел около 13:55 в Ивандской волости, когда велосипедист 2007 года рождения, выехав со второстепенной дороги на главное шоссе Кулддига — Алсунга — Юркалне, столкнулся с машиной, передает Rus.Tvnet.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, однако указывает, что в последние 3 года 1 сентября дети не гибли на дорогах Латвии.