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Трагедия в День знаний: в Латвии на дороге погиб 10-летний мальчик

Rus.Postimees.ee
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Свеча. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

В Кулдигском крае сегодня в ДТП погиб 10-летний мальчик, сообщила представитель Госполиции Винета Мистре.

Трагический случай произошел около 13:55 в Ивандской волости, когда велосипедист 2007 года рождения, выехав со второстепенной дороги на главное шоссе Кулддига — Алсунга — Юркалне, столкнулся с машиной, передает Rus.Tvnet.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, однако указывает, что в последние 3 года 1 сентября дети не гибли на дорогах Латвии.

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