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Спортивный день вместо уроков: таллиннская школа не получила разрешение на эксплуатацию

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Rus.Postimees.ee
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Кабинет в новом школьном здании GAG. | ФОТО: Tairo Lutter

Хотя готовое отремонтированное здание гимназии Густава Адольфа (GAG) в Каламая было открыто для ознакомления еще неделю назад, у здания отсутствует разрешение на эксплуатацию, поэтому в понедельник уроки будут отменены.

Директор гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур извинился в переданном родителям письме за неудобства и объяснил, что учебные процесс был изменен из-за отсутствия разрешения на эксплуатацию, пишет Postimees.

Хотя новое здание планировалось торжественно открыть 4 сентября, в понедельник двери школы будут закрыты для детей. Вместо уроков для учеников 1-6 классов будет организован спортивный день.

Разрешение на эксплуатацию помещений надеются получить в течение понедельника, чтобы уже во вторник можно было проводить уроки в новом здании.

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