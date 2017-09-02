Спортивный день вместо уроков: таллиннская школа не получила разрешение на эксплуатацию

Директор гимназии Густава Адольфа Хендрик Агур извинился в переданном родителям письме за неудобства и объяснил, что учебные процесс был изменен из-за отсутствия разрешения на эксплуатацию, пишет Postimees.

Хотя новое здание планировалось торжественно открыть 4 сентября, в понедельник двери школы будут закрыты для детей. Вместо уроков для учеников 1-6 классов будет организован спортивный день.

Разрешение на эксплуатацию помещений надеются получить в течение понедельника, чтобы уже во вторник можно было проводить уроки в новом здании.