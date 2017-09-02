Фото читательницы: молодой волк забрел во двор дома

«Пошла закрыть гаражную дверь и, когда повернулась, увидела в 25 метрах от себя волка», - рассказывает она. На тот момент все вещи уже были в машине, а в руках у нее были только ключи от гаража и телефон. По внешнему виду она определила, что это молодой волк. Оялоо знала, что сейчас время, когда матери обучают волчат охотиться, а сами наблюдают со стороны, поэтому женщина осмотрелась, но никого не обнаружила. А молодой волк просто смотрел на нее.

«Сделала одну фотографию, подошла поближе и сделала следующую, но я оказалась в зоне его комфорта, поскольку волк испугался и вздрогнул», - рассказывает Кати. Затем женщина спросила у животного, что оно здесь делает. Услышав человеческую речь, волк сначала посмотрел на нее, а потом убежал.

Оялоо говорит, что не может даже предположить, как животное там оказалось.

По словам председателя местного общества охотников Арне Лоху, странно, что молодой волк был один, поскольку сейчас идет период обучения волчат. Но то, что волк подошел так близко к человеческому жилью, не удивительно, поскольку, по словам Лоху, волков в целом много. Он говорит, что недавно лесники деревни Эресте видели днем пробегающих по дороге трех волчат.

Лоху уверен, что ситуация скоро может стать критической. По его словам, выданных разрешений на охоту на волков слишком мало. Но убитых домашних животных, по словам Лоху, недостаточно, поэтому пока волк не загрызет ребенка, ничего серьезного предпринять нельзя.

Специалист Департамента окружающей среды Пеэп Мянни говорит, что многие охотники думают, что волков слишком много. Он видит в этом простую причину — в волках охотники видят своих конкурентов, поэтому и хотят их устранить. Учитывая рожденное весной потомство, по словам Мянни, волков действительно много, но в предстоящем сезоне их количество вновь будет уменьшено.