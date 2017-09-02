Владелец здания жалуется на грязь в таллиннском McDonald's

Первый появившийся в Эстонии McDonald's работает в Старом городе Таллинна по адресу Виру, 24 в доме, который принадлежит предприятию Casa Estone OÜ. У последнего к ресторану быстрого питания скопился ряд претензий.

Руководитель Casa Estone жалуется в Таллиннскую горуправу, что McDonald's постоянно нарушает требования пожарной безопасности. Для доказательства этого он даже заказал экспертную оценку от Antifire Tuleohutuslahendused OÜ, которая оказалось очень критичной.

Так Antifire нашла, что McDonald's нарушает требования пожарной безопасности по пяти пунктам, в том числе хранение легковоспламеняющихся предметов и мебели на эвакуационном пути, также он труднодоступен, как и средства для тушения пожара, доступ к которым ограничен.

В оценке говорится, что к перечисленным нарушениям следует относиться серьезно, поскольку они представляют угрозу как для имущества владельца, так и для безопасности находящихся внутри людей: «В такой ситуации использование помещений недопустимо».

Кроме того, Casa Estone цитирует предписание, сделанное Ветеринарно-пищевым департаментом в августе этого года. Департамент обнаружил в продуктовой зоне McDonald's непокрытые контейнеры для мусора, также сделано предписание по поводу переполненных мусорных контейнеров, несоответствующее требованиям хранение упаковок и следовательно риск загрязнения продуктов.

Также владелец здания указывает на то, что McDonald's не может содержать в элементарной чистоте уличные террасы. Руководитель Casa Estone говорит, что в Старом городе много заведений с открытыми террасами, но ни в одной другой нет столько мусора. По его словам, McDonald's находится в самом начале улицы Виру, через которую ежедневно пролегает путь тысячи туристов, поэтому грязь и мусор наносит сильный ущерб имиджу города.

Поэтому Casa Estone OÜ сделала предложение, что, если McDonald's не сможет поддерживать элементарные требования чистоты, на следующий год уличные террасы открыты не будут.