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Фото и видео: в центре Таллинна машина перевернулась на крышу, три человека сбежали с места ДТП

Rus.Postimees.ee
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Вчера примерно в 22 часа в Таллинне на бульваре Каарли автомобиль Audi вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

По предварительным данным, водитель Audi после поворота потерял управление и вылетел с дороги, машина перевернулась на крышу.

По словам очевидцев, из машины выбежали три человека. На месте работала полицейская собака, которая взяла след и поймала недалеко от места ДТП одного из находившихся в машине молодых людей.

Человек с признаками алкогольного опьянения был доставлен в полицейский участок.

Полиция выяснила, что машина была временно удалена из регистра. Также у автомобиля отсутствует действующий техосмотр.

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