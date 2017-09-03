Фото и видео: в центре Таллинна машина перевернулась на крышу, три человека сбежали с места ДТП
3 сентября 2017 г., 08:57
Вчера примерно в 22 часа в Таллинне на бульваре Каарли автомобиль Audi вылетел с дороги и перевернулся на крышу.
По предварительным данным, водитель Audi после поворота потерял управление и вылетел с дороги, машина перевернулась на крышу.
По словам очевидцев, из машины выбежали три человека. На месте работала полицейская собака, которая взяла след и поймала недалеко от места ДТП одного из находившихся в машине молодых людей.
Человек с признаками алкогольного опьянения был доставлен в полицейский участок.
Полиция выяснила, что машина была временно удалена из регистра. Также у автомобиля отсутствует действующий техосмотр.