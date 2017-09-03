Власти Японии: Северная Корея провела мощнейшее ядерное испытание

На территории КНДР в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой от 5,6 до 6,3. Глубина толчков составила 0 километров. Это стало свидетельством того, что Пхеньян мог провести новое ядерное испытание. В Южной Корее сообщили, что толчки произошли в районе Пхунгери, где расположен ядерный полигон, около 6:36 по Эстонии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ срочно созвал Совет национальной безопасности, в ходе которого японские власти на основе полученной информации пришли к выводу о том, что Северная Корея действительно провела очередное, уже шестое по счету ядерное испытание, передает ТАСС.

Профессор Национального университета в Сеуле Кун Сух в разговоре с Reuters оценил мощность нового испытания как превосходящую предыдущие в 10-20 раз.

Официальное объявление по северокорейскому ТВ ожидается в 9:30 по Эстонии - его специально анонсировали.

В ночь на воскресенье КНДР объявила о создании водородной бомбы огромной разрушительной силы. Государственное новостное агентство подчеркнуло, что бомба может быть использована в качестве боеголовки для новой межконтинентальной баллистической ракеты.

КНДР 29 августа провела очередной запуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан в 1180 км к востоку от мыса Эримо. По данным специалистов, ракета преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. километров, полет продолжался 14 минут, максимальная его высота составила 550 километров.

Ракетное испытание вызвало бурную реакцию со стороны соседей КНДР, а также стран Запада. В частности, Япония и США договорились разработать новую резолюцию в Совбезе ООН, предусматривающей усиление санкций в отношении Северной Кореи. По данным СМИ, речь может идти о запрете на поставки нефти в КНДР.