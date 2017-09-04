Евросоюз запрещает мощные электроприборы: что на очереди?

Сегодня на полках магазинов бытовой техники можно увидеть огромное количество пылесосов разной мощности: от 650 до 1600 ватт.

Однако совсем скоро сильные машины уйдут из продажи. Новый закон применяется в отношении всех действующих на европейском рынке производителей пылесосов.

Сразу скажем, что дело тут не в шуме, который издают мощные агрегаты. Причиной такого решения стало желание экономить энергию. Специалисты подсчитали, что, используя эффективный пылесос с менее мощным мотором, в течение среднего срока службы устройства можно сэкономить на электричестве до 70 евро.

Считается, что в среднем пылесос служит верой и правдой около 7–8 лет, так что получается экономия порядка 10 евро в год.

В рамках бюджета одной семьи сумма кажется небольшой, но если перемножить это на количество семей в стране, выходит уже приличная цифра.

За счет использования менее мощных моторов во всей Европе к 2020 году ЕС планирует сэкономить до 20 тераватт в год, что сопоставимо с электричеством, потребляемым всеми домохозяйствами Эстонии в течение двух лет.

Мощность = качество?

Многих, разумеется, волнует вопрос качества уборки. Казалось бы, более слабый прибор будет хуже засасывать пыль и мусор. Однако руководитель компании Samsung Eesti Тоомас Тийтс считает, что низкая мощность пылесоса не может повлиять на качество уборки. По его словам, мотор меньшей мощности не означает, что устройство будет справляться хуже.

Тоомас Тийтс объясняет, что, помимо мощности, в хорошем пылесосе важна и эффективность конструкции.

«Это значит, что хороший пылесос необязательно должен обладать мощным мотором – прежде всего, он должен быть хорошо сделан», – говорит Тийтс.

Ему вторят представители других фирм, выпускающих пылесосы, – Bosch и Siemens. В пресс-службе компании заявили, что, судя по результатам технологической экспертизы, высокого качества уборки можно достигнуть всегда, даже при низкой мощности пылесоса.

«Это возможно благодаря инновативному мотору», – сообщают представители фирмы, перечисляя особенности своей системы: мотор HiSpin, высокоэффективная насадка, оптимизированное уплотнение и действенная система сбора пыли.

Однако с официальными представителями фирм-производителей пылесосов согласны не все. Опрос продавцов-консультантов в магазинах, торгующих бытовой техникой, показал, что найти противников нововведений не так уж трудно.

Например, консультант, пожелавший ни раскрывать своего имени, ни названия магазина, не верит, что маломощные пылесосы не будут отличаться по качеству от сильных.

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