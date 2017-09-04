Обладатель двойного гражданства: на каком основании эстонские пограничники требуют у меня российский паспорт?

«Добрый день! Меня побудил обратиться к вам мой знакомый. У человека на протяжении долгого времени имеется двойное гражданство — эстонское и российское. Не знаю, как ему удалось это дело провернуть, но это, наверное, не так важно, - рассказал читатель. - Знакомый мой пожаловался, что в последнее время эстонские пограничники по какой-то причине стали требовать у него российский паспорт, хотя проездным документом является паспорт ЭР. Может, российские пограничники передали эту информацию».

По словам читателя, его знакомый хотел бы узнать, на каком же все-таки основании эстонская сторона требует у обладателя двойного гражданства паспорт иностранного государства, если проездным документом является паспорт Эстонии?

На вопрос ответила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан:

Пограничный контроль лиц осуществляется в соответствии с постановлением Европарламента и Совета Европы, которым установлено, что при въезде и выезде из страны при пересечении внешней границы Европейского союза проверяются все лица, в том числе и те лица, у которых есть право на свободное перемещение.

В ходе пограничного контроля сотрудники погранохраны устанавливают личность пересекающего границу человека, его гражданство, аутентичность и действительность рейсового документа, в том числе и с помощью соответствующих баз данных. Могут быть также проверены биометрические признаки.

Обращаем внимание на обстоятельство, что между Эстонией и РФ действует визовый режим и поэтому гражданину Эстонии требуется для посещения РФ виза. Предупреждая возможные проблемы, которые могут возникнуть при пересечении границы РФ при отсутствии визы или другого права пребывания, проверятся и наличие визы РФ.

Исходя из закона о гражданстве, в Эстонии не разрешено иметь два гражданства. В то же время конституция не разрешает лишать гражданства Эстонии лица, имеющие гражданство по рождению. То есть лица, являющиеся гражданами Эстонии по рождению, могут быть и гражданами какого-либо другого государства.

Если человек стал гражданином Эстонии в порядке натурализации, то у него не может быть два гражданства. При установлении таких случаев Департамент полиции и погранохраны обязан начать делопроизводство о признании гражданства Эстонии недействительным. Исключение действует в отношении детей и подростков младше 18 лет, которые могут иметь гражданства нескольких стран, но в течение трех лет после совершеннолетия должны сделать выбор, гражданство какой страны они сохранят, а от какого гражданства откажутся.

При возникновении вопросов, касающихся конкретного лица, можно обратиться напрямую в Департамент полиции и погранохраны, написав дигитально подписанное письмо на адрес ppa@politsei.ee.